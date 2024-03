Petrobras faz visita de cortesia a Venezuela a convite de Maduro

A- A+

A Petrobras enviou uma equipe de especialistas em produção para a Venezuela a pedido de Nicolás Maduro, cujo governo está recebendo as principais empresas petrolíferas, apesar das ameaças de sanções dos EUA contra sua indústria.

A delegação da Petrobras visitou campos de petróleo no Lago Maracaibo nesta semana, no que pessoas familiarizadas com o assunto descreveram como uma viagem de cortesia. Maracaibo é uma região de produção fundamental para a Venezuela e uma oportunidade para o país ressuscitar o eixo de sua economia após anos de subinvestimento.

Embora Maduro tenha recuado em sua promessa de eleições livres e justas, as principais empresas petrolíferas estão apostando que o governo Biden - que enfrenta uma dura campanha de reeleição contra Donald Trump - provavelmente se absterá de impor as mais rígidas penalidades relacionadas à energia para manter baixos os preços globais do petróleo e da gasolina nos EUA.

O ministro do Petróleo da Venezuela, Pedro Tellechea, anunciou recentemente visitas de funcionários da Sonatrach da Argélia, da YPFB da Bolívia e da Petroleos Mexicanos a Caracas. Muitos dos campos da Petróleo venezuelanos ficaram ociosos na última década em meio a sanções, má administração e colapso do que já foi uma das maiores economias da América Latina.

Os EUA aliviaram as sanções ao setor petrolífero da Venezuela este ano como parte de um acordo para a realização de eleições livres e justas. Em seguida, o governo de Maduro proibiu que o principal candidato da oposição concorresse, em uma medida que poderia levar os EUA a retomar algumas sanções.

A Petrobras entrou na Venezuela durante a abertura do mercado de petróleo no início deste século, mas há anos não atua no país. A empresa está planejando aumentar os investimentos para se expandir no exterior .

Essa semana, a Petrobras anunciou que pagará menos dividendos, uma medida que decepcionou os investidores e provocou uma venda de ações.

Embora os riscos geopolíticos continuem sendo um obstáculo para qualquer investimento em potencial na Venezuela, as grandes petrolíferas que voltaram a entrar no país o fizeram sob condições que oferecem mais controle operacional aos parceiros estrangeiros, incluindo decisões financeiras e de aquisição.

