Economia Petrobras fecha 71 acordos em processos trabalhistas que chegam a quase R$ 2 milhões Centro de Conciliação do Tribunal Superior do Trabalho tem reunido empresas e funcionários para mediar conflitos. Outros 20 processos estão em andamento

Durante esta semana, o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho (Cejusc/TST) firmou 71 acordos em processos trabalhistas envolvendo a Petrobras, com R$ 1.954.796,57 conciliados entre empregadores e funcionários. Há ainda 20 processos em andamento.

A maior parte das ações têm como tema a responsabilidade subsidiária. Isso quer dizer que envolvem dívidas trabalhistas não pagas por empresas prestadoras de serviço contratadas pela Petrobras. Quando não honram seus pagamentos, o valor pode ser cobrado de quem se beneficiou do trabalho.

A pauta temática com a estatal aconteceu entre os dias 21 e 25 de agosto, na semana seguinte aos processos de conciliação envolvendo a Volkswagen. Neste último caso, foram 78 audiências, com um montante final conciliado de mais de R$ 10 milhões.

