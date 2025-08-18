Petrobras fecha com OceanPact contratos de afretamento de R$ 3,2 bi
A empresa será responsável pela operação integral das embarcações e dos ROVs, que contam com tecnologia de última geração
A Petrobras assinou com a OceanPact quatro novos contratos, no valor de aproximadamente R$ 3,2 bilhões, para o afretamento de embarcações do tipo RSV (ROV Support Vessel) por um período de quatro anos, informou a OceanPact nesta segunda-feira, 18.
As embarcações Parcel do Bandolim, Parcel das Timbebas, Parcel das Paredes e Parcel dos Reis serão empregadas em operações submarinas com ROVs (Remotely Operated Vehicles) para inspeção de estruturas, manutenções preventivas e corretivas, instalação e remoção de equipamentos, entre outras atividades nas unidades marítimas da Petrobras.
A OceanPact será responsável pela operação integral das embarcações e dos ROVs, que contam com tecnologia de última geração, capacidade de atuação em até 3 mil metros de profundidade e um amplo conjunto de ferramentas para diversas atividades submarinas.
Em dezembro de 2024, a OceanPact havia anunciado a assinatura de um contrato de R$ 697 milhões, também com a estatal, para o afretamento do navio Ilha do Mosqueiro, do tipo OTSV (Offshore Terminal Support Vessel), igualmente por quatro anos.
"Com 28 embarcações próprias - entre RSVs, OSRVs, PSVs, RVs, MPSVs e AHTSs - e o maior inventário de equipamentos para resposta a emergências offshore da América Latina, a OceanPact consolida-se como referência nacional no suporte a operações marítimas complexas, atendendo a todas as operadoras da indústria de óleo e gás do País", afirmou a OceanPact em nota.