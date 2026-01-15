Petrobras fecha contrato com norueguesa Odfjell para fornecer bunker 24% renovável

A- A+

A Petrobras fechou acordo para fornecer, ao longo de 2026, até 12 mil toneladas do bunker VLS B24 à norueguesa Odfjell, uma das maiores armadoras globais no transporte de químicos e granéis líquidos. O combustível é composto por 24% de biodiesel e 76% de óleo mineral de baixo teor de enxofre, produzido nas refinarias da estatal, informou a companhia.

O bunker VLS B24 possui certificação International Sustainability and Carbon Certification EU (ISCC EU) e atende às metas da FuelEU Maritime, que impõe cortes graduais na intensidade de emissões de gases de efeito estufa dos navios que operam em portos europeus.

O abastecimento será feito por barcaças dedicadas a partir do Terminal de Rio Grande (Terig), no Rio Grande do Sul, onde também ocorrerá a mistura do biocombustível. Segundo o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser, a operação "gera valor para o negócio e viabiliza soluções concretas em novas energias e descarbonização, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade e a inovação".

"A comercialização do VLS B24 com uma empresa de forte atuação internacional demonstra o avanço consistente da Petrobras rumo a um mercado de baixo carbono, em sinergia com o nosso Plano de Negócios 2026-2030", disse Schlosser.

Com frota de mais de 70 navios, a Odfjell navega rotas nas Américas, Europa e Ásia e mantém escritório em São Paulo. A parceria se insere no corredor verde Brasil-Noruega, lançado em fevereiro de 2025 por meio de um memorando de entendimento entre os dois governos para estimular combustíveis marítimos de baixo carbono.

