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MERCADO Petrobras fecha contrato de R$ 2,2 bilhões para instalação de dutos em águas ultraprofundas Plano de negócios da estatal prevê afretamento de 30 novas embarcações de apoio nos próximos cinco anos, com custo estimado de US$ 2,7 bilhões

Em meio à divulgação de um plano de negócios com investimentos de US$ 122 bilhões para o período de 2027 a 2031, a Petrobras fechou um contrato de US$ 410 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões) com a Seagems, empresa brasileira de engenharia offshore, para a realização de operações de instalação de dutos submarinos no país em águas ultraprofundas. Para isso, a companhia vai construir uma nova embarcação, projetada especialmente para atuar em lâminas d'água de até 3 mil metros de profundidade.

A Petrobras vem ampliando suas atividades em áreas e campos cada vez mais profundos, tanto no pré-sal da Bacia de Santos quanto na Foz do Amazonas, na Margem Equatorial, onde acaba de concluir a perfuração do primeiro poço na região. Nos próximos cinco anos, a estatal prevê afretar um total de 30 novas embarcações de apoio para renovar a frota de suporte às atividades de exploração e produção. A estimativa é que esses negócios envolvam US$ 2,7 bilhões em custos de construção por terceiros.

O contrato com a Seagems terá duração de quatro anos, e o início das operações está previsto para o último trimestre de 2028. O navio contará com um sistema de lançamento horizontal de 300 toneladas, com capacidade para armazenar até 2.650 toneladas de tubulações flexíveis.

Também terá um guindaste principal com capacidade para movimentar até 150 toneladas. O projeto contempla ainda veículos submarinos operados remotamente (ROVs, na sigla em ingês), que auxiliam no lançamento, na inspeção e na conexão de equipamentos no leito marinho.

Essa será a sétima embarcação da companhia. Em 2024, a Seagems assinou contratos de US$ 1,8 bilhão (cerca de R$ 9,7 bilhões) com a estatal, envolvendo suas seis embarcações de apoio marítimo, que atuam principalmente em áreas do pré-sal.

"O contrato acontece em um momento de boas perspectivas para o mercado offshore brasileiro. A continuidade dos investimentos em exploração e produção de petróleo e gás deve manter a demanda por operações complexas, que exigem planejamento de longo prazo", afirma Rogerio Salbego, CEO da Seagems.

Segundo a Petrobras, o segmento de exploração e produção receberá investimentos de US$ 87 bilhões nos próximos cinco anos, dos quais US$ 83 bilhões estão na carteira de projetos em implantação. Com esses aportes, a empresa pretende produzir 2,9 milhões de barris de petróleo por dia entre 2027 e 2031, patamar superior ao previsto anteriormente, de 2,6 milhões a 2,7 milhões de barris diários.

A meta da estatal é perfurar 50 novos poços no período, dos quais 15 na Margem Equatorial, seis na Bacia de Santos e seis na Bacia de Campos, entre outros.

Na área de infraestrutura logística, a estatal prevê a construção de 21 navios de cabotagem e 18 barcaças, com investimentos totais de US$ 2,1 bilhões.

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