A- A+

NEGÓCIOS Petrobras fecha contratos de afretamento e serviço para 2 navios da Helix por US$ 786 milhões As unidades Siem Helix 1 e Siem Helix 2 serão afretadas por um período de 3 anos

A Petrobras informou que assinou nesta terça-feira, 27, com a Helix, contratos de afretamento e prestação de serviços de dois navios de intervenção em poços do tipo LWIV (Light Well Intervention Vessel).



As unidades Siem Helix 1 e Siem Helix 2 serão afretadas por um período de 3 anos a um valor de US$ 786 milhões.

As duas embarcações, informou a estatal, vão atender a campanha de intervenções em poços da Petrobras a partir de 2025. Ambos alcançam lâminas d'água entre 200 metros e 2,4 mil metros.

Conteúdo local

A contratação, que combina contrato de afretamento e de serviço, prevê o compromisso mínimo de 30% de conteúdo local. No contrato de serviço, esse porcentual sobe a 85%. Cerca de 850 empregos diretos e indiretos devem ser mantidos durante a vigência do contrato.

Aplicação

Esses navios-sonda servem a um leque de projetos, como perfuração de topo, trabalhos de instalação, descomissionamento, guindaste offshore e trabalhos de construção, por exemplo.

"Esses serviços incluem melhoria e restabelecimento da produção, integridade de poços e instalação de equipamentos submarinos", informa a Petrobras em nota.



As embarcações também são equipadas com veículo operado remotamente e possuem capacidade de atendimento a operações de resposta a emergências, completou a estatal.



Veja também

ANEEL Interferência do Judiciário e Executivo em agências é indesejável, diz diretor-geral da Aneel