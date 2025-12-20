A- A+

RETOMADA Petrobras firma contrato com Bahiagás e avança na retomada da Fafen-BA O investimento previsto para a retomada da unidade é R$38 milhões

A Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia (Fafen-BA), localizada em Camaçari, está em fase final de manutenção, de acordo com a Petrobras. Para a retomada das operações, previstas para janeiro de 2026, a estatal formalizou um contrato com a Bahiagás para movimentação de gás canalizado. O acordo prevê movimentar via duto 1,2 milhão de metros cúbicos ao dia (m?/di) de gás destinado à planta.

Em nota, o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, diz que a retomada da produção na unidade amplia o portfólio da Petrobras e garante uma alternativa rentável para o consumo do gás natural produzido no Brasil.

A unidade será voltada à produção de amônia, ureia perolada e ARLA-32. O gás natural é matéria-prima fundamental para a produção de amônia e ureia.

Na Fafen Bahia, o investimento previsto para a retomada da unidade (condição de operação) é R$38 milhões.

O comissionamento da planta, que está em andamento, inclui alinhamentos das utilidades (nitrogênio, ar comprimido, água de refrigeração, entre outros) para viabilizar os testes de sistemas e equipamentos.

A unidade conta com os Terminais Marítimos de Amônia e de Ureia localizados no Porto de Aratu, em Candeias (BA), para a movimentação de produtos.

Na atual gestão, de Magda Chambriard, tem sido vocal em buscar posicionar a estatal como uma parceria relevante do agronegócio

A estatal prevê atender 20% da demanda de fertilizantes nitrogenados do Brasil a partir do início do próximo ano, com a retomada das operações na Bahia, Sergipe e Paraná.

