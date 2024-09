Presidente da Petrobras diz que cobrará fornecedores por gargalos em fábricas no exterior

A- A+

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quinta-feira, 26 que vai cobrar alguns dos fornecedores da estatal pelos alegados gargalos em fábricas no exterior. "Por que no exterior há gargalo enquanto no Brasil estamos com as fábricas ociosas? É inconcebível. Vamos cobrar isso a quem é de direito", disse ela na premiação dos fornecedores da empresa na ROG.e 2024.

Prazos

Magda disse que fará "cobrança grande" aos fornecedores da estatal para o cumprimento dos prazos de entrega assumidos.

"Vamos cobrar prazos de entrega dos nossos fornecedores. Prazo é crucial para eficiência operacional. Pontualidade requer planejamento meticuloso e execução precisa. Vamos na direção de uma cobrança grande", disse ela.

Transição energética

A executiva deixou claro que a transição energética é necessária, mas os recursos para tocar os projetos para frente são limitados.

"Nosso esforço da transição energética é do tamanho do (Maurício) Tolmasquim. Mas o tamanho do orçamento é do tamanho do (Fernando) Melgarejo", disse Magda, em referência bem-humorada à altura dos seus diretores de transição energética e financeiro, respectivamente. Tolmasquim tem 2,10 metros de altura.

Veja também

SELIC Se tivesse grupo que considerasse alta de 0,50 pp, estaria na ata, afirma Campos Neto