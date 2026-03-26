Petrobras informa nova descoberta de petróleo no pré-sal da Bacia de Campos
" Intervalo portador de petróleo foi constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido"
A Petrobras informou nesta quinta-feira, 26, que descobriu novo poço de petróleo no pré-sal da Bacia de Campos. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia identificou a presença de óleo de excelente qualidade, em poço exploratório perfurado no campo de Marlim Sul.
O poço 3-BRSA-1397-RJS está localizado a 113 km da costa na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, em profundidade d'água de 1.178 metros, informou a estatal.
"O intervalo portador de petróleo foi constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido. As amostras posteriormente seguirão para análises laboratoriais, que permitirão caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, possibilitando a continuidade da avaliação do potencial da área. A perfuração do poço foi concluída de maneira segura, em respeito ao meio ambiente e às pessoas", disse a Petrobras.
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Segundo a companhia, a atuação na Bacia de Campos visa à recomposição das reservas de petróleo em áreas maduras, assegurando sustentabilidade da empresa e o atendimento à demanda nacional de energia, no período de diversificação energética.
O campo de Marlim Sul foi descoberto em novembro de 1987 através do poço 4-RJS-382.
A Petrobras é a operadora do campo com 100% de participação, informou a estatal.