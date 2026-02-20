Petrobras inicia preparativos para voltar a perfurar na Margem Equatorial

A- A+

A Petrobras informou que ainda não retomou a exploração do poço de Morpho, na Margem Equatorial brasileira, cuja liberação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ocorreu no último dia 4. Segundo a estatal, a empresa está se mobilizando para reiniciar a operação.

"A Petrobras iniciou os preparativos para a retomada das operações no poço Morpho, na Margem Equatorial, vinculada ao atendimento das recomendações da ANP e após prestar todos os esclarecimentos solicitados pela agência reguladora", disse em nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A companhia reforçou ainda, "que atua em plena conformidade com os requisitos regulatórios vigentes, prestando todos os esclarecimentos devidos aos órgãos competentes e atendendo rigorosamente a todas as demandas dos referidos órgãos."

A suspensão das atividades foi provocada pelo vazamento de um fluido de perfuração que não oferece risco ao meio ambiente, segundo a companhia.

Após o incidente, a exploração iniciada em outubro do ano passado ficou parada por um mês, atrasando o cronograma da companhia. Inicialmente, a previsão era de que o trabalho durasse cinco meses e terminasse em março.

O Ibama multou a Petrobras em R$ 2,5 milhões pelo vazamento, mas, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, a empresa vai recorrer.

