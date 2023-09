A- A+

negócios Petrobras investe R$ 130 milhões em megagerador de energia eólica em parceria com a Weg Aerogerador terá 220 metros de altura e peso de 1.830 toneladas e será produzido em série a partir de 2025

A Petrobras e a Weg, empresa brasileira de equipamentos eletroeletrônicos, fecharam uma parceria para desenvolver juntas um aerogerador onshore de 7 megawatts (MW). Segundo comunicado da Petrobras, trata-se do primeiro aerogerador desse porte e o maior a ser fabricado no Brasil. A Petrobras vai investir R$ 130 milhões no projeto, que já está em andamento.

Para a Petrobras, diz o comunicado, a parceria é um avanço no conhecimento de tecnologia eólica, contribuindo para impulsionar a transição energética no país, com produção de energia limpa. A Weg vem desenvolvendo tecnologia para ampliar a eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica.

O aerogerador terá 220 metros de altura do solo até a ponta da pá, o equivalente à altura de seis estátuas do Cristo Redentor. Seu peso é de 1.830 toneladas, correspondendo ao peso de cerca de 1.660 carros populares ou 44 Boeings 737.

O acordo prevê o desenvolvimento de tecnologias para a fabricação dos componentes do aerogerador, além da construção de um protótipo e testes. A Weg prevê que o equipamento poderá ser produzido em série a partir de 2025.

Com mais de 1.500 GW de potencial em eólicas onshore e offshore, o Brasil ocupa o sexto lugar no ranking global de capacidade instalada onshore, segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica).

Veja também

Saúde Planos de saúde: reajustes vão mudar? Entenda o projeto de lei em tramitação no Congresso