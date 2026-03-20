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INVESTIMENTOS Petrobras investirá R$ 3,8 bi na Regap para chegar a 200 mil bpd, diz Magda Chambriard As declarações foram realizadas durante participação do anúncio da retomada dos investimentos da Petrobras no Estado

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, enfatizou nesta sexta-feira, 20, na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, Minas Gerais, que contextos de guerra, como a atual tensão entre os Estados Unidos, Israel e Irã, lembra ao Brasil o "quanto vale" um parque de refino sob comando estatal.

Ao falar sobre a retomada de investimentos em diversos ativos da companhia, a executiva destacou que a refinaria vai receber, numa primeira etapa, R$ 3,8 bilhões para alcançar o refino de 200 mil barris por dia (bpd). "A Regap hoje está produzindo a 100% e até o fim de 2027 vai produzir a 200 mil barris por dia (bpd), chegando a 240 mil num horizonte mais longevo. Vamos investir mais R$ 5,2 bi para chegar nesses 240 mil bpd."

As declarações foram realizadas durante participação do anúncio da retomada dos investimentos da Petrobras no Estado. Segundo a Petrobras, no período do atual Plano de Negócios (2026-2030) serão investidos R$ 3,8 bilhões na Regap, com a criação de cerca de 8 mil postos de trabalho.

Em uma projeção de dez anos, a companhia estima que os empregos podem chegar a 36 mil, com investimentos que podem alcançar R$ 9 bilhões, somando projetos em andamento e iniciativas em estudo.

A executiva voltou a defender que a política de preços de combustíveis da Petrobras atende às necessidades internas.

"Quando podemos, abaixamos o preço do combustível brasileiro. Quando precisa, a gente aumenta. Mas a sociedade pode ficar tranquila que o nervosismo do mercado exterior não estará no mercado brasileiro", pontuou. "Nossa estratégia de preços é absolutamente real e está funcionando", complementou a presidente da Petrobrás no evento com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, e do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).





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