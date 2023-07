Petrobras já deve adotar nova política de dividendos no segundo trimestre. Veja o que se sabe

A- A+

Depois de mudar sua política de preços, a Petrobras está prestes a concluir a nova política para distribuição de dividendos. De acordo com o diretor da área financeira, Sergio Caetano Leite, o novo modelo já deve ser adotado para o pagamento de dividendos referentes ao segundo trimestre.

A assumir a companhia, Jean Paul Prates indicou que a Petrobras teria nova diretriz para a definição dos preços e um novo regime para a divisão do lucro com investidores. O objetivo desta medida é liberar espaço para que a empresa volte a investir.

A Petrobras já criou um grupo de trabalho com 11 pessoas, que inclui representantes das áreas financeira, jurídica, tributária e de governança para rever o modelo. Leite destacou que o novo formato será alinhado ao que é praticado por outras petroleiras.

Em maio, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o pagamento de R$ 24,7 bilhões em dividendos referentes ao primeiro trimestre.

Segundo Leite, a periodicidade trimestral de pagamento deverá ser mantida, mas ainda será alvo de análise pelo conselho da companhia. O estudo sobre o novo modelo será concluído neste mês.

- Foram dois grupos. Um com as maiores empresas privadas do setor e outro com as estatais do setor. Foi analisada a relação dívida/ebitda (lucro antes de juros, impostos e amortização), reserva provada e rentabilidade e os dados foram comparados entre todas as empresas.

Nova política de preços

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, disse que a nova política de preços é uma grande vitória para o Brasil. Lembrou ainda que a companhia “não está perdendo dinheiro” ao evitar repassar a volatilidade dos preços internacionais para os combustíveis vendidos no Brasil. O executivo participou de um café da manhã com jornalistas no Centro de Pesquisas da estatal (Cenpes) no Rio de Janeiro.

-Vivíamos numa hipnose coletiva que era o PPI (que atrelava o preço do combustível ao valor da cotação internacional do petróleo). Mas a Petrobras tem suas vantagens competitivas, com logística e refinarias. A nossa estratégia comercial começa a se provar factível e prova que é boa para o Brasil, ao evitar essas turbulências do mercado internacional. E não perdemos dinheiro. Os parâmetros brasileiros são a própria Petrobras. Não faz sentido se igualar a quem importa. Não quer dizer que não é competitiva. A gente é mais competitivo que qualquer refinaria no mundo - afirmou Prates.

Nesta quarta-feira, a Petrobras anunciou que vai reduzir a partir de agosto o preço do gás natural para as distribuidoras. De acordo com a estatal, haverá queda média de 7,1% em reais por metro cúbico na comparação com o trimestre entre maio e julho. Com isso, o preço do gás natural vendido pela estatal acumulará redução de aproximadamente 25% no ano.

No início deste mês, a Petrobras baixou o preço da gasolina para as refinarias, quando o preço do litro caiu de R$ 2,66 para R$ 2,52. No ano, a gasolina acumula queda de 18,2% nas refinarias. No caso do diesel, a redução chega a 32,7% desde janeiro.

Prates criticou novamente a gestão antiga da estatal e a política de venda de ativos da estatal. Disse que a tentativa era ter a “Petrosudeste”, com a saída da companhia em diversos estados do país:

-A gestão anterior não via o futuro e o ex-ministro confirmou que iam privatizar a Petrobras. Era uma empresa sendo preparada para a venda. Agora, se mantém como empresa controlada pelo governo brasileiro. Nossa visão é ter futuro. Abrimos um caminho que vai começar a ser traçado que é a diretoria de energias renováveis. Do total de investimentos previstos para os próximos anos, a estatal vai destinar de 6% a 15% dos recursos para projetos de baixo carbono.

