Petrobras lança primeira chamada de propostas para aquisição de biometano

A Petrobras lança nesta segunda-feira, 6, uma primeira chamada de propostas para aquisição de biometano. A estatal informou que a iniciativa vem em linha com seus objetivos de descarbonização e robustecimento do portfólio de gás.



Em paralelo, o processo atende às previsões de criação de um mandato para biometano constante da Lei do Combustível do Futuro (14.993/2024), sancionada no ano passado.

Serão recebidas ofertas para contratação firme com entregas a partir de 2026 e prazos contratuais de até 11 anos.

O recebimento do biometano será feito em diferentes pontos de entrega, tais quais refinarias, usinas termelétricas, malhas de transporte e distribuição.

"Se a empresa (Petrobras) obtiver sinalização positiva dos produtores quanto às condições de competitividade e oferta desse insumo, pode adquirir volumes 3 a 4 vezes maiores do que a produção média diária de biometano do País, que é de cerca de 220 mil m³/dia", escreveu em nota o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da estatal, Maurício Tolmasquim.

O executivo vai dar maiores detalhes sobre o programa em entrevista coletiva às 15 horas.

Segundo a Petrobras, o processo "incentiva o desenvolvimento de todo o ecossistema do biometano em diversos pontos do país" e contribui para a viabilização de investimentos na cadeia produtiva da agroindústria, sobretudo sucroalcooleira e pecuária, além dos aterros sanitários.



