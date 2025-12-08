A- A+

SETOR ELÉTRICO Petrobras estuda participação no leilão de baterias previsto para 2026 Leilão surge como alternativa para trazer mais segurança ao sistema elétrico do País

A Petrobras avalia participar do leilão de sistemas de armazenamento em baterias (BESS), previsto para 2026.



O certame faz parte do Leilão de Reserva de Capacidade para o setor elétrico, com contratos de 10 anos e início de operação em 2028.



O leilão de sistemas de baterias é aguardado pelo mercado e surge como alternativa para trazer mais segurança ao sistema elétrico do país, já que permite armazenar a energia gerada a partir de fontes intermitentes, como solar e eólica.

Segundo Carlos Marçal, gerente de Gestão Integrada de Transição Energética da Petrobras, a companhia vê as baterias como uma oportunidade de crescimento.



Mas ele ressalta que o volume de investimento vai depender do edital do leilão.





— A energia renovável é limpa e boa, mas é intermitente. E vemos que o sistema de bateria traz estabilidade ao sistema e é um caminho a ser seguido. Por isso, estamos estudando o leilão de reserva de capacidade.

Segundo o executivo, o sistema de baterias está incluído no novo plano de negócios da companhia até 2030, dentro da carteira de projetos em avaliação.



Dos US$ 109 bilhões previstos para os próximos cinco anos, US$ 91 bilhões correspondem a projetos já programados para implantação, enquanto US$ 18 bilhões estão na chamada carteira de avaliação.

Ele destacou que a companhia ainda está avaliando se vai entrar sozinha ou em parceria.

"O leilão de baterias foi antecipado, com entrega prevista para 2028. É uma oportunidade", destacou ele, em evento na Petrobras.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o leilão prevê contratar eletricidade por meio de baterias conectadas ao sistema nacional, com contratos de reserva de capacidade.



Para o certame, os sistemas de armazenamento precisam ser capazes de realizar recarga completa em até seis horas e garantir disponibilidade de potência por um período mínimo diário.

