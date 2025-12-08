Seg, 08 de Dezembro

SETOR ELÉTRICO

Petrobras estuda participação no leilão de baterias previsto para 2026

Leilão surge como alternativa para trazer mais segurança ao sistema elétrico do País

Certame integra Leilão de Reserva de Capacidade para o setor elétricoCertame integra Leilão de Reserva de Capacidade para o setor elétrico - Foto: Petrobras/Divulgação/Arquivo

A Petrobras avalia participar do leilão de sistemas de armazenamento em baterias (BESS), previsto para 2026.

O certame faz parte do Leilão de Reserva de Capacidade para o setor elétrico, com contratos de 10 anos e início de operação em 2028.

O leilão de sistemas de baterias é aguardado pelo mercado e surge como alternativa para trazer mais segurança ao sistema elétrico do país, já que permite armazenar a energia gerada a partir de fontes intermitentes, como solar e eólica.

Segundo Carlos Marçal, gerente de Gestão Integrada de Transição Energética da Petrobras, a companhia vê as baterias como uma oportunidade de crescimento.

Mas ele ressalta que o volume de investimento vai depender do edital do leilão.

 

— A energia renovável é limpa e boa, mas é intermitente. E vemos que o sistema de bateria traz estabilidade ao sistema e é um caminho a ser seguido. Por isso, estamos estudando o leilão de reserva de capacidade.

Segundo o executivo, o sistema de baterias está incluído no novo plano de negócios da companhia até 2030, dentro da carteira de projetos em avaliação.

Dos US$ 109 bilhões previstos para os próximos cinco anos, US$ 91 bilhões correspondem a projetos já programados para implantação, enquanto US$ 18 bilhões estão na chamada carteira de avaliação.

Ele destacou que a companhia ainda está avaliando se vai entrar sozinha ou em parceria.

"O leilão de baterias foi antecipado, com entrega prevista para 2028. É uma oportunidade", destacou ele, em evento na Petrobras.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o leilão prevê contratar eletricidade por meio de baterias conectadas ao sistema nacional, com contratos de reserva de capacidade.

Para o certame, os sistemas de armazenamento precisam ser capazes de realizar recarga completa em até seis horas e garantir disponibilidade de potência por um período mínimo diário.

