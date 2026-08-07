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NEGÓCIOS Petrobras: 'Meta é para os fracos', diz Magda ao atribuir lucro à alta da produção e do preço do pet Presidente da Petrobras participa de teleconferência com analistas para apresentar resultados do segundo trimestre

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, destacou a importância da alta da cotação do barril de petróleo para o lucro líquido entre abril e junho, o terceiro maior da história da companhia para um trimestre. Ela ressaltou, no entanto, que o resultado também foi impulsionado pelo aumento recorde da produção, com a antecipação da entrada em operação de plataformas e o aumento da capacidade das unidades.

Ontem, a Petrobras anunciou o o terceiro maior lucro trimestral de sua história. Foi o primeiro trimestre completo sob os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre o mercado internacional de petróleo. Entre abril e junho, a estatal teve ganhos de R$ 52,4 bilhões, um avanço de 96,8% na comparação com igual período do ano passado, superando a estimativa dos analistas de mercado, em torno de R$ 45 bilhões.



No acumulado do primeiro semestre, o lucro subiu 37,6% e alcançou R$ 85,1 bilhões. Com o resultado, a estatal informou que vai distribuir R$ 17,4 bilhões em dividendos referentes ao segundo trimestre. Dessa forma, o montante repassado de janeiro a junho soma R$ 26,43 bilhões.

— O preço do Brent e a taxa de câmbio nós não controlamos. Não sabemos para onde eles vão. Por isso, investimos com disciplina de capital, priorizando projetos de alto retorno. Todos os nossos investimentos passam por uma governança rigorosa, com um processo de aprovação para comprovar a atratividade e o retorno para os acionistas — disse Magda durante a teleconferência com analistas.





Em sua apresentação, Magda citou os recordes operacionais obtidos no segundo trimestre, como a elevada utilização da capacidade das refinarias, a antecipação da entrada em operação de plataformas e o aumento da produção por plataforma. Ela lembrou que a Petrobras superou a meta de produção em 200 mil barris de petróleo por dia, alcançando 2,7 milhões de barris diários.

— Informalmente, aqui na empresa, começamos a nos cumprimentar dizendo: "A meta é para os fracos". A Petrobras supera metas, e nós nos orgulhamos disso. Claro que o Brent acima de US$ 100 por barril fortaleceu esse resultado. Tivemos recordes operacionais na produção de óleo e gás, no refino e na comercialização de produtos. Não podemos prometer que vamos superar a nossa meta, mas sempre trabalhamos para superá-la — afirmou Magda.

Fernando Melgarejo, diretor Financeiro da Petrobras, destacou que o preço do Brent não atingiu níveis recordes, ao contrário dos resultados operacionais da companhia.

— A produção tem ficado acima da meta. Vamos entregar o máximo possível. Há desafios, mas o nosso compromisso é entregar o máximo neste ano, aproveitando a janela de preços favorável — disse ele, que chegou a interromper a apresentação após um alerta de ventos fortes enviado por SMS aos celulares do Rio de Janeiro pela Defesa Civil.

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