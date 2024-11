Petrobras não está interessada em empilhar dinheiro, diz Magda sobre dividendos

A- A+

A presidente da Petrobras disse nesta sexta-feira, 22, que, existindo "garantia de viabilidade" para o Plano Estratégico 2025-2029, a estatal vai continuar distribuindo dividendos ao acionista. Segundo Magda Chambriard, havendo caixa, a companhia vai investir ou pagar proventos.

"A Petrobras não está interessada em empilhar dinheiro", disse Magda em teleconferência a investidores sobre o novo Plano.

Investimentos

A presidente da estatal lembrou que o investimento previsto para o período 2025-2029 (US$ 111 bilhões) cresceu em relação ao que foi efetivamente realizado do plano anterior, que previa US$ 102 bilhões em cinco anos.

Segundo Magda, a Petrobras estava investindo cerca de 30% a menos do que o previsto. Não à toa, o investimento previsto para 2025 foi ajustado de US$ 21 bilhões para US$ 18,5 bilhões.

Ela reiterou que a Petrobras vai investir em petróleo até 2050, embora também planeje diversificar para energias renováveis, tanto em molécula combustível como em elétrons (geração e energia elétrica).

"A Petrobras precisa crescer pelo menos 60% até 2050 para acompanhar o crescimento da demanda", disse a presidente da Petrobras.



