Petrobras nega desabastecimento e vê retenção de combustível para elevar margens

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Ao afirmar que o aumento do preço da gasolina não está na mesa, Magda Chambriard, presidente da Petrobras, criticou as empresas revendedoras de combustíveis e negou que haja falta de produto. Nos últimos dias, surgiram preocupações de que poderia haver desabastecimento, o que teria levado empresas a fazer estoques.

— Como está faltando produto se nós estamos entregando? A gente pode supor que não é falta de produto. É retenção de produto, especulando para aumentar margem. Cabe às instituições de fiscalização e de controle checarem se isso está acontecendo dessa forma e tomar as medidas cabíveis.

'Aumento de margem de forma especulativa'

A executiva lembrou que o aumento dos combustíveis nos postos, mesmo quando a Petrobras reduz os valores nas refinarias, ocorre porque a estatal não consegue mais interferir na ponta por conta da venda da BR Distribuidora para a Vibra. A estatal elevou o preço do diesel nesta sexta-feira.

— Quando tínhamos 26% a 27% do mercado (de distribuição), tínhamos a capacidade de influenciar o preço. E, quando a gente deixa de ter esse braço chegando ao consumidor, a Petrobras deixa de influenciar o preço. A venda foi feita ainda com a Vibra podendo usar a marca Petrobras por dez anos. Todos os postos que têm o logo Petrobras pertencem à Vibra, que onera, junto com todos os outros, muitas vezes especulativamente, aumentando margem. E, em um momento desse de alta volatilidade no Brasil, os agentes econômicos infelizmente se aproveitam para aumentar margem.

Segundo Magda, na última reunião realizada no Ministério de Minas e Energia (MME), não foi apontado risco de falta de combustível. A presidente da estatal disse que a Petrobras está entregando “uma cota acima do previsto” acordado com as distribuidoras. Segundo ela, a entrega está 15% acima.

Déficit 'pontual' no Rio Grande do Sul

Cláudio Schlosser, diretor de Logística da estatal, disse que a Petrobras analisa o volume de pedidos dos clientes e se compromete a entregar determinada quantidade de forma planejada. Esses volumes são transformados em “cota-dia”.

— Estamos antecipando as entregas ao mercado. Tivemos questões pontuais no Rio Grande do Sul, onde foi identificado um déficit adicional e fizemos um leilão de diesel S500 pontualmente. Tínhamos uma perspectiva de 700 mil a 800 mil metros cúbicos de produtos vindo para cá e efetivamente vimos o desvio de algumas cargas, com 250 mil a 280 mil metros cúbicos, de olho em margens maiores — afirmou Schlosser.

Atraso em parada de manutenção de refinarias

Magda listou uma série de ações que a estatal está tomando diante do cenário de guerra. Entre elas está o adiamento da manutenção de refinarias, como a Replan (em São Paulo), que passou de maio deste ano para 2027, e a Repar (no Paraná), que, em vez de ocorrer em abril, deve ser realizada em meados deste ano.

— Adiamos manutenção de refinarias e ampliamos a produção de produtos. Estamos com refinarias funcionando a 97%. Não estamos retendo nada. Aqui não cabe reclamação.

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