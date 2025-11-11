A- A+

PRODUÇÃO Petrobras: P-79 vai elevar produção do campo de Búzios para cerca de 1,3 milhões boed A produção será elevada em 15,6%

O início da produção do navio-plataforma P-79, que deixou nesta terça-feira, 11, o estaleiro da Hanwha Ocean, na Coreia do Sul, está previsto para agosto de 2026, informou a Petrobras em nota nesta terça, depois que a presidente da companhia anunciou a partida da unidade em direção ao Brasil em uma rede social.

Com isso, a produção do campo de Búzios será elevada em 15,6%, para cerca de 1,3 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boed), disse a estatal, considerando também a entrada em operação da P-78 a partir de dezembro deste ano.

Assim como a P-78, a P-79 partiu tripulada do estaleiro coreano, segundo a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi.

A plataforma será rebocada até a locação com a tripulação a bordo, o que contribui para agilizar o início da produção. A chegada está prevista para fevereiro do ano que vem.

"A vinda da plataforma tripulada, a exemplo do que foi feito com a P-78, mostrou-se uma estratégia bem-sucedida para reduzir o tempo de início da produção. Essa é a oitava unidade das 12 previstas para o campo. Nossa expectativa é que consigamos antecipar o 1º óleo em dois meses em relação ao que está previsto no nosso Planejamento Estratégico", avaliou a executiva.

Veja também