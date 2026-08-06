Petrobras paga R$ 17,4 bilhões em dividendos no segundo trimestre

A- A+

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira que vai distribuir R$ 17,4 bilhões em dividendos ordinários aos acionistas, referentes aos resultados financeiros do segundo trimestre deste ano. O governo federal vai abocanhar 28,67% desse total.

Os dividendos serão pagos em duas parcelas, nos meses de novembro e dezembro deste ano. Segundo a Petrobras, a remuneração aos acionistas corresponde a R$ 1,34814262 por ação ordinária e preferencial em circulação.

A previsão era de um pagamento aos acionistas em torno de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15,41 bilhões, com base na cotação atual).



O resultado está atrelado ao desempenho operacional da estatal, que registrou produção total comercial de 2,927 milhões de barris de óleo equivalente por dia, avanço de 14,3% na comparação com o mesmo período de 2025.

Segundo a estatal, a distribuição proposta está alinhada à Política de Remuneração aos Acionistas vigente, que prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor, observadas as demais condições da Política, a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre.

Veja também