Negócios Petrobras perde R$ 25 bi após decepção de investidores com balanço e dividendos O valor de mercado da estatal, no fechamento desta quinta-feira, 27, desceu a R$ 497,1 bilhões, o menor desde novembro de 2024 e abaixo de R$ 500 bilhões pela primeira vez em 2025

A decepção de investidores com os números do balanço da Petrobras relativos a 2024 e um anúncio de dividendos aquém do esperado tirou R$ 25 bilhões do valor de mercado da estatal em apenas um dia.

No Ibovespa, as ações caíram 5,56% (ON) e 3,53% (PN), depois de registrar perda superior a 8% e 5%, respectivamente. Na Nyse (a Bolsa de Nova York), o ADR desvaloriza 4,51%, a US$ 12,50.

"Foi barba, cabelo e bigode. Resultado ruim, dívida crescendo e menos dividendos que o esperado", destaca Filipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos.



O valor de mercado da estatal, no fechamento desta quinta-feira, 27, desceu a R$ 497,1 bilhões, o menor desde novembro de 2024 e abaixo de R$ 500 bilhões pela primeira vez em 2025.



O balanço, divulgado na noite de quarta-feira, 26, surpreendeu o mercado com um prejuízo de US$ 2,8 bilhões para o quarto trimestre de 2024, enquanto a expectativa apurada pelo Estadão / Broadcast era o inverso: um lucro exatamente com essa cifra.

Em reais, o prejuízo foi de R$ 17 bilhões, revertendo o lucro de R$ 31 bilhões reportado no mesmo período de 2023.



Além do fraco desempenho trimestral, as ações da Petrobras foram desvalorizadas pelo anúncio de um volume de dividendos aquém do esperado, de R$ 9,1 bilhões, a R$ 0,70 por ação.



Com quase 180 mil negócios no papel, o giro financeiro em cima das preferenciais da Petrobras foi de R$ 4,426 bilhões, o maior volume na média dos últimos cinco anos.



A alta na cotação do preço do petróleo no mercado internacional evitou uma desvalorização maior.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em alta de 2,52% (US$ 1,73), a US$ 70,35 o barril, enquanto o Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 2,08% (US$ 1,50), a US$ 73,57 o barril.

