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minerais críticos Petrobras planeja investir em minerais críticos e baterias para armazenar energia Estatal inclui exploração, mineração e refino dessas matérias-primas em seu plano de negócios, além de montagem de células de bateria, com previsão de entrada no setor a partir de 2029

Petrobras planeja entrar nos segmentos de minerais críticos e de baterias de grande escala para armazenamento de energia. Ao divulgar, esta semana, seu plano de negócios para os próximos cinco anos, que prevê investimentos de US$ 122 bilhões, a estatal apontou estas como possíveis áreas de atuação.

A petrolífera tem uma joint venture com a Lightsource, que se inscreveu para participar dos leilões de baterias de energia previstos para dezembro. A Petrobras afirmou identificar uma demanda crescente por energia de operações de data centers, do setor de transportes e também da indústria.

A Petrobras está aumentando em cerca de 4% os gastos totais com a transição energética, para US$ 13,5 bilhões, destinando mais recursos à descarbonização de suas operações e à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono, mesmo com a redução dos investimentos planejados em energias renováveis e outras fontes de baixa emissão.

A estatal brasileira está buscando desenvolver tecnologias de baterias em um momento em que grandes petroleiras, como BP, Shell e Equinor, reduziram os investimentos na transição energética para concentrar os aportes nos negócios mais rentáveis de petróleo e gás.

A Petrobras pretende priorizar minerais que ofereçam as maiores sinergias com seus negócios de energia, especialmente aqueles utilizados em baterias. As atividades potenciais incluem exploração, mineração, refino e montagem de células de bateria, com previsão de entrada no setor a partir de 2029.

Por enquanto, a empresa utilizará sua “expertise em pesquisa e desenvolvimento” para acompanhar “a evolução desses segmentos”, afirmou William Vella Nozaki, diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, em entrevista coletiva.

A empresa também vê um cenário favorável de políticas públicas para essa expansão. O governo Lula busca aproveitar os vastos recursos minerais do Brasil para impulsionar atividades de processamento e manufatura, em vez de se concentrar apenas na exportação de matérias-primas, abrindo oportunidades para a Petrobras em diferentes etapas da cadeia produtiva.

A Petrobras não toma decisões de negócios “em resposta a solicitações do governo”, e os minerais estratégicos “continuam sendo uma iniciativa de pesquisa, desenvolvimento e inovação”, afirmou Nozaki.

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