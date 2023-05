Petrobras planeja voltar a investir em Bolívia, Venezuela e Guiana

A- A+

Após vender quase todas as operações na América do Sul, a Petrobras quer voltar a investir nos países vizinhos. De acordo com Jean Paul Prates, presidente da estatal, a estratégia é revisitar iniciativas na Bolívia, Venezuela e Guiana.

Em comunicado, o executivo lembrou que está preparando a "Petrobras para uma nova fase em refino".

- Queremos revisitar países vizinhos, como Bolívia, Venezuela e Guiana, e debatermos alguns pontos como os termos contratuais, novas potencialidades de exploração de gás e a preparação das empresas para a transição energética - disse Prates, em comunicado.

Nesta terça-feira, Prates se reuniu com o presidente da Bolívia, Luis Arce, e tratou do futuro da exploração de gás e do petróleo na América do Sul. Eles participaram do encontro de líderes dos países da América do Sul, realizado pelo Governo Federal, no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

Jean Paul afirmou que a companhia pretende estudar novos negócios na área de exploração e de gás. Prates reforçou, ainda, que as empresas que têm o estado como sócio majoritário, a exemplo da Petrobras e da YPFB, são extremamente necessárias para a transição energética no mundo.

Prates destacou que a Bolívia está "à disposição para sentar e buscar soluções conjuntas para os dois países". Prates e Arce terão uma nova reunião no segundo semestre, na Bolívia para tratar de acordos comerciais entre os países.

