EXPLORAÇÃO

Petrobras precisará cumprir 29 condições específicas para perfuração de poço na Foz do Rio Amazonas

Empresa terá que pagar R$ 39 milhões por compensação do impacto ambiental

Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira - Foto: Reprodução / Google maps

A Petrobras recebeu na segunda-feira (20) a licença de operação no Ibama para perfuração de um poço exploratório no bloco FZA-M-059, localizado em águas profundas do Amapá, a 500km da foz do Rio Amazonas e a 175km da costa, na Margem Equatorial brasileira. A discussão sobre o licenciamento ambiental se estende desde 2020.

O volume recuperável estimado dá a dimensão do impacto do projeto para a petroleira. Com o mapeamento da porção noroeste da Bacia da Foz do Amazonas, estudo aponta previsão de 6,2 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Como base de comparação, as reservas provadas da Petrobras somam 11,4 bilhões de barris de óleo equivalente.

Segundo a empresa, a perfuração na Bacia da Foz do Amazonas está prevista para ser iniciada imediatamente, com a duração estimada de cinco meses. Na fase de pesquisa exploratória, a estatal busca obter mais informações geológicas e avaliar se há petróleo e gás na área em escala econômica. Não há produção de petróleo nessa fase.

A licença Licença de Operação emitida pelo Ibama lista 29 “condições específicas” para a Petrobras. A empresa deve:

Espécies de peixe-boi em reabilitação
O Ibama ressaltou, contudo, que há duas espécies de peixes-boi na região e que 55 deles estão em reabilitação no Pará, "com uma estrutura insuficiente de manejo e de soltura". No Amapá, cinco animais estão em cativeiro, "parte destes em recintos de dimensões inadequadas, e sem uma estratégia estabelecida para soltura". 

"Em suma, a Petrobras deverá dispor de sua infraestrutura constituída para apoiar as iniciativas regionais relacionadas ao manejo e gestão de espécies aquáticas ameaçadas, com ênfase nos peixes-boi. A participação da empresa deverá estar alinhada às outras iniciativas em curso nos Estados do Pará e Amapá, buscando o aprimoramento das estratégias de conservação dos sirênios na costa norte do país. Todas as ações e priorizações de trabalho deverão ser balizadas por critérios técnicos, alinhadas junto ao Ibama", determina o parecer. 

A licença pode ser suspensa ou cancelada em caso de "violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais", "omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da licença" ou "superveniência de graves riscos ambientais ou à saúde".

