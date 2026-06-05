A- A+

importações Petrobras prevê importar uma carga de diesel em junho Em ocasiões recentes, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reiterou que a estatal está comprometida com a autossuficiência do Brasil em diesel até 2030

A Petrobras prevê importar uma carga de diesel em junho, informou a estatal por meio de nota à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A empresa não detalhou volumes. "A Petrobras não realizou importações de diesel em maio de 2026. Para junho, está prevista apenas uma carga de importação, com chegada no fim do mês".

A possibilidade de importação para o período já estava no radar do mercado. Durante coletiva de imprensa da estatal para comentar os resultados financeiros do primeiro trimestre, a diretora de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Angélica Laureano, comentou que a sazonalidade da safra agrícola levaria a Petrobras a importar diesel no segundo semestre.

A informação de hoje (5) foi divulgada inicialmente pelo jornal Valor Econômico.

Em ocasiões recentes, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reiterou que a estatal está comprometida com a autossuficiência do Brasil em diesel até 2030.

Veja também