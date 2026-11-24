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ESTATAL Petrobras prevê produção recorde nos próximos cinco anos Empresa prevê investir 122 bilhões de dólares entre 2027 e 2031, mais de 70% em exploração e produção de petróleo e gás

A Petrobras prevê alcançar nos próximos cinco anos, "um patamar de produção sem precedentes", impulsionado por investimentos centrados na extração de petróleo bruto, segundo seu plano de negócios, divulgado nesta segunda-feira.

A empresa prevê investir 122 bilhões de dólares entre 2027 e 2031, mais de 70% em exploração e produção de petróleo e gás, ressaltou em comunicado.

O plano inclui a perfuração de dezenas de poços exploratórios, inclusive na Margem Equatorial. Desde agosto, a Petrobras anunciou três descobertas de petróleo naquela região, todas elas em um mesmo poço, na costa do Amapá.

O projeto, polêmico, conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defende a exploração de novas reservas como um exercício de soberania nacional. Já ambientalistas e organizações indígenas denunciam um risco para uma região rica em biodiversidade.

Lula afirma que o Brasil precisa do dinheiro do petróleo para financiar a transição energética. Durante a conferência climática COP31, na Turquia, o governo brasileiro promoveu um mapa do caminho global para que os países reduzam gradualmente sua dependência dos combustíveis fósseis.

A Petrobras afirma que avança para energias mais limpas "de forma gradual e responsável". Sua estratégia consiste em aumentar, simultaneamente, a oferta de combustíveis fósseis e a de renováveis.

O plano aprovado destina cerca de 13,5 bilhões de dólares à transição energética, entre outros fins a biocombustíveis e energias eólica e solar.

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