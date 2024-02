Petrobras: produção de petróleo cresce 3,5% em 2023

A- A+

A Petrobras registrou no ano passado um aumento de 3,5% em sua produção comercial de petróleo e gás, para 2,4 milhões de barris de óleo equivalente diários (Boe/d). A alta foi puxada pelo pré-sal, que registrou avanço de 10,5%.

Já o total operado pela estatal chegou a 3,8 mil barris por dia, crescimento de 6,2%. O valor inclui a participação de outras petroleiras em blocos.

Já o volume de vendas de combustíveis no mercado interno teve uma queda de 0,5% no ano passado, para 1,744 milhão de barris por dia. O diesel teve recuo de 1,2% com o aumento da mistura obrigatória de biodiesel de 10% para 12% ocorrido em abril do ano passado e a venda da refinaria de Manaus, no fim de 2022.

A empresa disse ainda em seu relatório de produção que as vendas de diesel S-10 (menos poluente) atingiram novo recorde, representando 62% das vendas totais de diesel, com uma comercialização de 463 mil barris por dia.

Já a gasolina teve alta de 2,7% e está entre "as maiores nos últimos 6 anos" com o ganho de participação em relação ao etanol hidratado em boa parte do ano. O querosene de aviação teve avanço de 6,8%.



A Petrobras ressaltou que o fator de utilização total do parque do refino foi de 92% no ano passado, quatro pontos percentuais acima do registrado em 2022. A estatal destacou ainda a maior venda e produção de asfalto desde 2014, com a comercialização de 2,5 milhões de toneladas do produto.

"Atingimos o recorde histórico na exportação de coque em 2023, totalizando 961 mil toneladas, 614 mil toneladas a mais que em 2020, ano do último recorde", disse.

Por outro lado, a companhia destacou as ondas de calor no Brasil. No quatro trimestre do ano passado, a venda total de energia elétrica aumentou 100% em relação ao terceiro trimestre , devido à necessidade de maior despacho termelétrico para atender o consumo em momentos de pico de demanda.

As exportações tiveram alta de 12,9% em 2023, com destaque para China e Europa.

