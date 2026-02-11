A- A+

NEGÓCIOS Petrobras: produção de petróleo sobe 10,8%, e exportações batem recorde em 2025 Estatal registrou aumento nas vendas de diesel e gasolina, mas ressalta menor demanda de óleo combustível por indústrias

Apesar da queda do preço do barril no mercado internacional, a Petrobras registrou aumento na produção e nas exportações de petróleo em 2025.

A estatal também informou alta nas vendas de gasolina e diesel no ano passado, quando houve avanço nas importações de derivados, em relatório divulgado na noite de hoje.

A produção total da Petrobras subiu 10,8% no ano passado, chegando a 2,990 milhões de barris de óleo equivalente por dia (Mboe). O destaque ficou para a alta no pré-sal, com produção de 2,020 milhões de boe, avanço de 11,4% no ano.

Segundo a Petrobras, a maior produção foi resultado do aumento da capacidade dos FPSOs, do menor volume de perdas com paradas para manutenção na Bacia de Campos, da maior eficiência operacional e da entrada em operação de novas plataformas. Foram 44 novos poços em mar, citou a empresa.

Recorde de embarques: China é principal destino

As exportações de petróleo bateram recorde, com 765 mil barris por dia no ano passado, alta de 27,1% em relação ao ano anterior. A China respondeu por 53% das compras de petróleo brasileiro. A Europa aparece com 13%, a América Latina, com 8%, e os Estados Unidos, com 3%. A Índia somou 12%.





Já as importações de gasolina subiram 18%, assim como as de diesel, com alta de 91,7%. A estatal atribuiu o aumento às paradas de manutenção de suas refinarias, que não têm capacidade de produzir todo o combustível que o país consome.

A Petrobras registrou alta de 1,6% na venda de derivados no mercado brasileiro ano passado. O resultado foi influenciado pelo aumento de 2% na comercialização da gasolina e do diesel (+5,2%).

Por outro lado, a estatal registrou queda de 28,6% na venda de óleo combustível, em um movimento impulsionado pela migração do consumo da indústria nas regiões Norte e Nordeste para o gás natural.

A Petrobras lembrou que as vendas de querosene de aviação tiveram alta de 6,4%, no melhor resultado em seis anos. A estatal destacou ainda que realizou as primeiras entregas de QAV sustentável (chamado de SAF) no Aeroporto do Galeão.

“O volume de 3 mil metros cúbicos abasteceu distribuidoras no Aeroporto Internacional Tom Jobim e equivale a cerca de um dia de consumo dos aeroportos do Rio de Janeiro”, informou a empresa.

— Mesmo em um cenário de preços mais baixos, entregamos recordes de produção, superamos nossos guidances (previsões) e reforçamos a resiliência da E&P (exploração e produção). Esse desempenho foi acompanhado por uma adição significativa de reservas provadas em 2025 — afirma Sylvia Anjos, diretora de Exploração e Produção da estatal.

