Petrobras prorroga adesão a novo modelo híbrido de trabalho até 30 de maio

A Petrobras confirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que vai prorrogar o prazo para adesão ao novo modelo híbrido de trabalho para empregados do regime administrativo, que passa de dois para três dias o trabalho presencial.



Antes previsto para o dia 7, o novo modelo entrará em vigor no dia 30 de maio, conforme antecipou ontem a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

O prazo para assinatura do Termo de Adesão do novo modelo vai até 30 de maio, informou a estatal, que ontem se reuniu com sindicatos da categoria.

"A Petrobras reafirmou sua decisão quanto ao novo modelo de trabalho híbrido, que contempla três dias de trabalho presencial por semana, sendo um dos dias a segunda ou a sexta-feira. A companhia também reiterou sua proposta para celebração de um acordo específico de trabalho, por dois anos, relativo a este tema", disse a companhia em nota.

Segundo a estatal, a prorrogação do prazo tem como objetivo dar mais tempo de adaptação às mudanças no modelo híbrido de trabalho e buscar a negociação de um acordo específico de trabalho .

"Os ajustes no modelo híbrido de trabalho visam aprimorar a integração das equipes e os processos de gestão, além de contribuir para a agilidade na entrega de importantes resultados para a companhia, que está em fase de crescimento de investimentos em projetos e definição de novos projetos", informou a empresa.



