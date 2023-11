Petrobras quer acelerar discussão sobre uso da marca BR em postos pela Vibra

A- A+

A proposta da Eneva, empresa de produção de gás natural e geração de eletricidade, de se fundir com a Vibra, dona da rede de postos com a marca BR, originalmente da Petrobras, desagradou em cheio a estatal liderada por Jean Paul Prates.

A Petrobras quer rever logo os acordos de uso da marca BR em postos de combustíveis pela distribuidora de combustíveis, que vigoram desde que a antiga BR Distribuidora foi privatizada e mudou seu nome para Vibra.

Segundo uma fonte, "ainda está sendo estudado como acelerar essa discussão frente aos atuais movimentos do mercado". O tema já está em discussão no nível da diretoria e em breve será levado ao Conselho de Administração.

Desde que assumiu a companhia, Prates já demonstrou publicamente que defende a importância de uma empresa integrada de energia estar presente no ponto de venda em comunicação direta com o consumidor. Ele criticou, por diversas vezes, a venda do controle da BR Distribuidora durante o governo de Jair Bolsonaro.

A Eneva, empresa de produção de gás natural e geração de eletricidade, propôs à Vibra, dona da rede de postos com a marca BR, da Petrobras, uma fusão dos negócios. A operação criaria uma gigante de energia, com valor de mercado de quase R$ 50 bilhões, a terceira maior companhia do setor, atrás apenas da Petrobras e da Eletrobras.



A Vibra ganhou esse nome após a privatização da BR Distribuidora. A Petrobras vendeu sua subsidiária de distribuição, responsável por operar a rede de postos de combustível – a maior do país –, em duas fases. Na primeira, reforçou a segregação do negócio numa empresa à parte e abriu seu o capital na Bolsa. Num segundo momento, se desfez completamente da participação remanescente.

Veja também

qualificação Grupo Moura oferece 150 vagas gratuitas em curso de tecnologia e programação