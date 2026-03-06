A- A+

MARGEM EQUATORIAL Petrobras quer concluir perfuração de poço na Bacia da Foz do Amazonas no segundo trimestre Segundo Sylvia dos Anjos, diretora de Exploração e Produção da estatal, região tem grande potencial

A Petrobras pretende concluir no segundo trimestre deste ano a perfuração no primeiro poço exploratório da Bacia da Foz do Amazonas, na polêmica Margem Equatorial.

O poço Morpho está localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do estado do Amapá. No início de fevereiro, o Ibama multou a Petrobras em R$ 2,5 milhões pelo vazamento registrado em 4 de janeiro, que segundo a estatal envolveu apenas material biodegradável, resultado do investimento para atuar na região.

"A perfuração está em andamento, com a instalação do BOP (blow out presente). A expectativa é alcançar o reservatório no segundo trimestre de 2006", disse Sylvia dos Anjos , diretora de Exploração e Produção (E&P) da Petrobras.

"A Margem Equatorial apresenta um grande potencial, se diferenciando dos nossos campos do pré-sal. Trata-se de reservatórios turbidíticos, semelhantes aos que temos na bacia de Campos, no pós-sal".



Segundo ela, a avaliação do potencial exploratório dependerá dos resultados obtidos.



"A descoberta em um único poço não permite uma avaliação conclusiva. A experiência na bacia de Campos demonstra que a primeira descoberta pode ocorrer após a perfuração de vários poços. Portanto, é necessário concluir a perfuração dos poços planejados e realizar uma avaliação abrangente da área".

Veja também