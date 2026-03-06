Sex, 06 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MARGEM EQUATORIAL

Petrobras quer concluir perfuração de poço na Bacia da Foz do Amazonas no segundo trimestre

Segundo Sylvia dos Anjos, diretora de Exploração e Produção da estatal, região tem grande potencial

Reportar Erro
Navio-sonda na Margem EquatorialNavio-sonda na Margem Equatorial - Foto: Cezar Fernandes/Acervo Petrobras

A Petrobras pretende concluir no segundo trimestre deste ano a perfuração no primeiro poço exploratório da Bacia da Foz do Amazonas, na polêmica Margem Equatorial.

O poço Morpho está localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do estado do Amapá. No início de fevereiro, o Ibama multou a Petrobras em R$ 2,5 milhões pelo vazamento registrado em 4 de janeiro, que segundo a estatal envolveu apenas material biodegradável, resultado do investimento para atuar na região.

Leia também

• Mesma política de preço vista na queda do petróleo valerá na alta, diz presidente da Petrobras

• Petrobras diz que evitará repassar volatilidade do petróleo ao consumidor brasileiro

• Presidente da Petrobras: "Quem apostar contra vai perder"

"A perfuração está em andamento, com a instalação do BOP (blow out presente). A expectativa é alcançar o reservatório no segundo trimestre de 2006", disse Sylvia dos Anjos , diretora de Exploração e Produção (E&P) da Petrobras.

"A Margem Equatorial apresenta um grande potencial, se diferenciando dos nossos campos do pré-sal. Trata-se de reservatórios turbidíticos, semelhantes aos que temos na bacia de Campos, no pós-sal".

Segundo ela, a avaliação do potencial exploratório dependerá dos resultados obtidos.

"A descoberta em um único poço não permite uma avaliação conclusiva. A experiência na bacia de Campos demonstra que a primeira descoberta pode ocorrer após a perfuração de vários poços. Portanto, é necessário concluir a perfuração dos poços planejados e realizar uma avaliação abrangente da área".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter