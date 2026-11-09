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BRASIL Petrobras quer repor reservas e vê desafios na transição energética e na reforma tributária Presidente da estatal participa de evento na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou a importância de repor reservas, defendeu os preços dos combustíveis sob controle e disse que a reforma tributária vem gerando dúvidas no setor. A companhia divulga, na próxima segunda-feira, seu novo plano de negócios, para o período de 2027 a 2031.

— A empresa produz mais de cinco milhões de barris por dia. O país é o sétimo maior produtor do planeta, e 90% são operados por nós, sendo dois terços a parcela da Petrobras nessa produção. Petróleo é o principal produto de exportação do Brasil, mas lidamos com uma energia não renovável e, por isso, precisamos repor reservas e entrar no espectro de novas energias. Almejamos repor reservas a partir de 2034. E aí entra o desafio de explorar petróleo na Margem Equatorial.

Segundo ela, a companhia terá foco também em fontes renováveis. Ela citou etanol e biodiesel. Magda participou do evento “Desafios do Setor Energético: Transição Energética, Reforma Tributária, Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico”, realizado nesta segunda-feira na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), no Centro do Rio.

— Vamos continuar nesse trajeto. É nessa direção que estamos indo. É uma empresa que funde a energia fóssil com a energia do agronegócio, seja com etanol, biodiesel, diesel coprocessado e também o QAV (combustível de aviação) coprocessado. Estamos indo na direção da transição energética.

Mas ela destacou que a energia precisa ser firme e estar disponível para o consumidor no local em que ele deseja consumir:

— E, nesse momento, solar e eólica enfrentam curtailment (cortes). Ou seja, a gente joga fora cerca de 10%. E o petróleo a gente aproveita 100%. Temos um caminho a percorrer, e o petróleo e a energia renovável vão ter que andar em paralelo com o petróleo para garantir a segurança energética.





Ela citou a influência das guerras entre Rússia e Ucrânia, além dos conflitos envolvendo Irã e Estados Unidos, como fatores que levaram os países a buscar segurança energética.

— E todos vimos o que ocorreu com a percepção de segurança energética. Não podemos dispensar a segurança energética. Hoje estava vendo quanto custa um litro de diesel em NY e custa entre R$ 9 e R$ 10. Aqui não tivemos esse problema. Diversos países estão segurando o consumo de energia e nós não passamos nada disso. Aqui tivemos regularidade de fornecimento e de preços. E hoje entendemos que praticamos preços justos. Isso ocorre porque temos um parque de refino e não nos descuidamos do suprimento de energia.

Transição sem multas

Em sua apresentação, ela citou ainda dúvidas em torno da reforma tributária, que vai trazer mudanças para o setor, especialmente na tributação de combustíveis, na cadeia de produção e comercialização e no aproveitamento de créditos tributários.

— Quando a gente olha, a gente não sabe o que vai acontecer. Risco é precificado e onera. E, quando falamos com empresas parceiras e fornecedores, o que a gente escuta e levei para o Ministério da Fazenda é: como vamos tratar isso? A dúvida gera multa. Uma das questões que colocamos no Ministério da Fazenda é que não seria hora, enquanto a gente matura a reforma fiscal, de termos um período de transição sem multa? Essas são as questões postas para uma indústria como a nossa.

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