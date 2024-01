Petrobras reabre inscrições para concurso com 6.412 vagas e exigência de nível técnico

A- A+

A Petrobras reabriu as inscrições para o concurso público que pretende preencher 6.412 vagas — sendo 916 oportunidades de início imediato e 5.496 para a formação de um cadastro de reserva. As chances são para pessoas com nível técnico em sete estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A remuneração mínima inicial é de R$ 5.878,82. Não é preciso experiência profissional prévia.

A banca organizadora da seleção é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições podem ser feitas pela internet. No site, também é possível consultar o edital. A taxa de participação custa R$ 62,79. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.

Mudança no edital

Recentemente, houve uma mudança no edital, o que levou à suspensão temporária das inscrições até o último domingo (dia 7). A estatal ampliou de 19 para 35 as cidades onde as provas objetivas serão aplicadas — um aumento de 84% —, incluindo as capitais de todos os estados do país.

A plataforma de inscrições precisou ficar fora do ar para o ajuste de inclusão das novas cidades entre as opções no momento da candidatura. A retomada aconteceu nesta segunda-feira (dia 8).

De acordo com a companhia, os candidatos que já haviam se cadastrado antes da suspensão continuam com suas inscrições válidas, assim como as taxas pagas.

Ainda segundo a estatal, os candidatos que já se cadastraram para o concurso também poderão alterar o local de prova para uma das novas cidades incluídas até o término das inscrições, previsto para 31 de janeiro. Isso porque a cidade selecionada para a realização da prova não está vinculada ao município da vaga para a qual o candidato ou a candidata está concorrendo.

As vagas são para as áreas de:

Enfermagem do Trabalho

Inspeção de Equipamentos e Instalações

Logística de Transportes

Manutenção (Caldeiraria, Elétrica, Instrumentação e Mecânica)

Operação

Operação de Lastro

Projetos, Construção e Montagem (Edificações, Elétrica, Instrumentação, Mecânica)

Química de Petróleo

Segurança do Trabalho

Suprimento de Bens e Serviços - Administração

Confira a lista atualizada dos locais das provas:

Rio Branco/AC

Maceió/AL

Manaus/AM

Salvador/BA

Fortaleza/CE

Brasília/DF

Vitória/ES

Goiânia/GO

São Luís/MA

Belo Horizonte/MG

Betim/MG

Campo Grande/MS

Belém/PA

João Pessoa/PB

Ipojuca/PE

Recife/PE

Curitiba/PR

Araucária/PR

Duque de Caxias/RJ

Itaboraí/RJ

Macaé/RJ

Rio de Janeiro/RJ

Natal/RN

Porto Alegre/RS

Canoas/RS

Florianópolis/SC

Aracaju/SE

Campinas/SP

Cubatão/SP

Mauá/SP

Paulínia/SP

Santos/SP

São José dos Campos/SP

São Paulo/SP

Palmas/TO

As oportunidades são para trabalhar nas seguintes cidades:

RJ: Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé e Rio de Janeiro

MG: Betim

SP: Cubatão, Mauá, Paulínia, Santos e São José dos Campos

ES: Vitória

PR: Araucária

RS: Canoas

PE: Ipojuca

De acordo com a Petrobras, este é o primeiro concurso da companhia com reserva de 20% das oportunidades para pessoas com deficiência, acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%. O processo seletivo também reserva 20% dos postos para negros, conforme estabelece a legislação.

A seleção terá duas etapas. A prova objetiva — com 40 questões de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos — está prevista para ser aplicada no dia 24 de março. Os classificados serão depois convocados para avaliação multiprofissional, e o resultado final sairá no início de junho.

O processo seletivo terá validade de 18 meses.

