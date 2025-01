Petrobras reajusta preço da querosene de aviação em 8% a partir deste sábado

A- A+

Além do diesel, a Petrobras também vai reajustar o preço da Querosene de Aviação (QAV) para as distribuidoras a partir deste sábado. De acordo com a estatal, haverá um aumento de 8%, o que corresponde a um acréscimo aproximado de R$ 0,31 por litro.

Segundo a Petrobras, o ajuste acumulado no ano de 2025 é de 15,6%, o que corresponde a um acréscimo de R$ 0,56 por litro em relação ao preço de dezembro de 2024. O combustível é um dos principais custos das companhias aéreas.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

Segundo a Petrobras, distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.

"Cabe destacar que no acumulado desde dezembro de 2022, a Petrobras reduziu os seus preços de QAV em 18,3%, equivalente a um decréscimo de R$ 0,93 por litro", disse a estatal.

Diferente do que ocorre com o preço do diesel e da gasolina, o reajuste do QAV é feito mensalmente, pois está atrelado ao dólar e ao preço do petróleo.

