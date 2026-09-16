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COMBUSTÍVEIS Petrobras reajustará preço do diesel em R$ 1, mas aumento será neutralizado por subsídio do governo Preços de venda da estatal para as distribuidoras permanecerão inalterados, enquanto a companhia poderá usufruir dos benefícios da subvenção econômica

A Petrobras informou que vai aumentar o preço do diesel em R$ 1,00 por litro a partir de quinta-feira.

Mas, segundo a estatal, o reajuste será neutralizado pela subvenção econômica ao óleo diesel A, de uso rodoviário, no valor de R$ 1,00 por litro, cuja Portaria foi publicada hoje.

A subvenção tem prazo de 30 dias e com vigência imediata. Com isso, disse a estatal, os preços de venda da Petrobras para as distribuidoras permanecerão inalterados, enquanto a companhia poderá usufruir dos benefícios da subvenção econômica estabelecida pelo Governo Federal.

“A adesão ao programa possui caráter facultativo e, diante dos potenciais benefícios associados à medida, é considerada compatível com os interesses da companhia, preservando sua flexibilidade na implementação da estratégia comercial”, disse a empresa.

A assinatura do termo de adesão pela Petrobras ainda depende da publicação dos atos complementares necessários à operacionalização da subvenção econômica e da conclusão dos trâmites internos de governança da companhia, disse a Petrobras.

A Petrobras ressalta ainda que mantém sua estratégia comercial orientada pela participação de mercado, pela otimização de seus ativos de refino e pela busca de rentabilidade de forma sustentável, evitando o repasse imediato aos preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

Na semana passada, o governo também anunciou uma desoneração de Pis/Cofins de R$ 0,63 por litro da gasolina e de R$ 0,19 por litro de etanol combustível.

Junto com a nova subvenção do diesel, os benefícios adicionais sobre os preços dos combustíveis custam R$ 7 bilhões aos cofres da União por mês.

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