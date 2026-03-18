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COMBUSTÍVEIS Petrobras reavalia preços dos combustíveis após alta do diesel e impacto da guerra no Oriente Médio Estatal eleva fator de utilização das refinarias e reforça produção para enfrentar volatilidade no mercado global

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, disse nesta quarta-feira que a estatal está reavaliando o cenário de preços dos combustíveis. Na semana passada, a companhia elevou o valor do diesel A em R$ 0,38 por litro para as refinarias, o que equivale a um aumento de R$ 0,32 no diesel B (depois de misturado com o biodiesel) comercializado nos postos.

— Estamos, de novo, reavaliando para saber o que vamos precisar daqui para frente e como podemos atuar enquanto estatal, evitando a volatilidade para a sociedade e, ao mesmo tempo, honrando os investimentos dos acionistas, sejam eles públicos ou privados. Daqui para frente, vamos ter que olhar isso todos os dias — disse Magda, durante o evento que vai criar o Museu do Petróleo e Novas Energias, no Centro do Rio.

Segundo ela, havia a expectativa de que a guerra do Irã fosse um conflito curto. Ela lembrou que o fluxo de cerca de 20 milhões de barris de petróleo e derivados por dia pelo Estreito de Ormuz está praticamente interrompido. Citou ainda que a produção de cerca de 8 milhões de barris por dia de petróleo cru no Oriente Médio foi afetada.

— Isso afeta a expectativa de recuperação, porque interromper a produção é fácil, mas restaurá-la não é tão simples, principalmente quando se trata de instalações que foram bombardeadas.

A presidente da Petrobras afirmou ainda que decidiu suspender o leilão de diesel que seria realizado na última segunda-feira para reavaliar o estoque disponível:

— Suspendemos o leilão porque há necessidade de reavaliar, a todo momento, o estoque disponível, para que não entreguemos tudo em um dia e falte no dia seguinte.

Ela explicou que a companhia não descontinuou nenhuma entrega compromissada e ainda adiantou as entregas entre 10% e 15%.

— O adiamento do leilão é fruto da nossa percepção de que o adiantamento das cotas que fizemos não permitiria que continuássemos nesse ritmo, sob pena de penalizar novamente a sociedade com a volatilidade do mercado internacional. Nosso fator de utilização das refinarias, em março, passou para 95%, e estamos estimando 98,5% em abril. Estamos fazendo das tripas coração para ampliar a entrega das nossas refinarias. Fizemos, por exemplo, a postergação de manutenções. Tenho refinarias hoje operando a 100,2%, o que significa que estamos produzindo derivados acima da capacidade instalada em algumas unidades.

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