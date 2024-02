Petrobras reduz em 2% preço do gás natural para distribuidoras

A- A+

O preço de gás natural fornecido pela Petrobras às distribuidoras vai cair a partir desta quinta-feira (1°). A queda será, em média, de 2% por m³ em relação ao mês passado e não vale para o GLP, o chamado gás de cozinha. Em 2023, o gás natural já havia recuado 22,2%.

A redução para o consumidor final, seja uma residência, um comércio, uma fábrica ou um posto de combustíveis não se dará necessariamente na mesma proporção. Além do valor do gás em si, a composição do preço final inclui tributos e lucros das empresas que vendem e transportam o gás.

Os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do petróleo tipo Brent, referência no mercado internacional, e da taxa de câmbio.

De acordo com a Petrobras, para o trimestre que se inicia em fevereiro de 2024, a referência do petróleo caiu 3,6% e o câmbio teve desvalorização de 1,5%.

