Seg, 26 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda26/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PREÇO DA GASOLINA

Petrobras reduz preço da gasolina às distribuidoras em 5,2%, queda de R$ 0,14 por litro

Valor do diesel não foi alterado pela companhia, que mantém seus preços de venda no mesmo patamar desde maio do ano passado

Reportar Erro
Carro sendo abastecidoCarro sendo abastecido - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Petrobras reduzirá, a partir desta terça-feira (27), seus preços de venda de gasolina para as distribuidoras em 5,2%.

Assim, o preço médio de venda passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.

Leia também

• Cautela externa e recentes recordes impedem alta do Ibovespa por Vale e Petrobras

• BNDES financia R$ 1,98 bi para Bram construir 6 navios de apoio fretados pela Petrobras

• Até junho, Petrobras receberá parte das encomendas para ampliar frota, diz Magda

O valor do diesel não foi alterado pela companhia, que mantém seus preços de venda no mesmo patamar desde maio do ano passado - quando, na ocasião, caiu para R$ 3,27 por litro, cravando a terceira revisão para baixo no ano passado.

Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 36,3%.

A expectativa das petroleiras este ano já era de preços mais baixos do barril de petróleo. O preço do barril de petróleo do tipo Brent, que serve de referência no mercado internacional, é negociado nesta segunda-feira (26) a US$ 65 o barril. Desde o final de setembro, acumula queda de 7%.

Outros eventos contribuíram para aumentar a incerteza, como a operação dos Estados Unidos na Venezuela. Do começo do ano para cá, o barril acumula alta de 6,5%.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter