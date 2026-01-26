A- A+

PREÇO DA GASOLINA Petrobras reduz preço da gasolina às distribuidoras em 5,2%, queda de R$ 0,14 por litro Valor do diesel não foi alterado pela companhia, que mantém seus preços de venda no mesmo patamar desde maio do ano passado

A Petrobras reduzirá, a partir desta terça-feira (27), seus preços de venda de gasolina para as distribuidoras em 5,2%.

Assim, o preço médio de venda passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.

O valor do diesel não foi alterado pela companhia, que mantém seus preços de venda no mesmo patamar desde maio do ano passado - quando, na ocasião, caiu para R$ 3,27 por litro, cravando a terceira revisão para baixo no ano passado.

Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 36,3%.

A expectativa das petroleiras este ano já era de preços mais baixos do barril de petróleo. O preço do barril de petróleo do tipo Brent, que serve de referência no mercado internacional, é negociado nesta segunda-feira (26) a US$ 65 o barril. Desde o final de setembro, acumula queda de 7%.

Outros eventos contribuíram para aumentar a incerteza, como a operação dos Estados Unidos na Venezuela. Do começo do ano para cá, o barril acumula alta de 6,5%.

