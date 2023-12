Petrobras reduz preço de diesel para distribuidoras

A- A+

A Petrobras anunciou que reduzirá o preço do diesel para distribuidoras a partir desta sexta-feira (8). O corte será de R$ 0,27 por litro, levando o preço nas refinarias para R$ 3,78 por litro. A última vez que a empresa havia mexido no valor do combustível havia sido em outubro, quando elevou seu preço.

Segundo a Petrobras "o ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023". A empresa mudou sua política de preços em maio e deixou de considerar apenas a paridade com o preço internacional na sua estratégia

O governo vinha pressionando a Petrobras para baixar os preços dos combustíveis, alegando que o preço do petróleo no exterior vinha caindo. Nesta quinta-feira, o barril do petróleo do tipo Brent (referência no mercado internacional) subia 1%, para US$ 75,04 por volta de 12h.

Apesar das pressões, o preço da gasolina não vai mudar, segundo comunicado da empresa. Em outubro, quando reajustou o preço do diesel, a Petrobras reduziu o da gasolina.

O preço do diesel nos postos não vai ser ser reduzido na mesma proporção, pois o valor final depende de impostos e do lucro das distribuidoras. A Petrobras estima que o preço médio vai cair R$ 5,92, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel.

Levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP) a média de preço do diesel era de R$ 6,16 por litro para a semana de 26/11 a 02/12.

