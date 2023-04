Petrobras reduz preço do diesel em 9,89% a partir de sábado

A- A+

A Petrobras informou redução no preço do diesel. A partir deste sábado (dia 29) o preço médio de venda de diesel para as distribuidoras passará de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro, uma redução de R$ 0,38 por litro. É uma queda de 9,89%.

Segundo a estatal, "considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,05 a cada litro vendido na bomba".

É a quarta redução no ano promovida pela estatal. A última queda ocorreu no dia 23 de março, quando o preço passou de R$ 4,02 para R$ 3,84.

Em nota, a estatal disse que a redução "tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino".

A Petrobras lembrou ainda que "busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente".

Dados da Abicom, a associação que reúne os importadores, apontam que ontem o valor da gasolina vendida nos polos da Petrobras estava 19% mais elevado (ou R$ 0,60) em relação ao exterior. No caso da gasolina, o preço estava 7% (R$ 0,22) superior ao cenário internacional.

No caso do diesel, o preço cobrado no Brasil vem se mantendo acima do cobrado no exterior, de forma consecutiva, desde o dia 10 de abril.

