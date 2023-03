Petrobras reduz preço do diesel nas refinarias

A- A+

A Petrobras anunciou que o preço do diesel vai cair nas refinarias a partir desta quinta-feira (23). O preço médio de venda passará de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro, uma redução de R$ 0,18 por litro ou 4,48%. É a sétima redução seguida no preço do diesel desde agosto do ano passado. Só este ano, já foram três cortes no preço.

A queda no preço do diesel ocorre em meio a sucessivos recuos na cotação internacional do petróleo. Na semana passada, o barril do tipo Brent, referência no mercado mundial, caiu ao menor patamar em 15 meses, com o temor de que a crise bancária nos EUA e na Europa afetasse a economia global.

Apesar dos sucessivos cortes no Brasil, a nova gestão da Petrobras, que passou a ser comandada pelo ex-senador Jean Paul Prates no governo Lula, avalia mudar a política de preços da estatal, que segue a paridade internacional, com objetivo de ter mais controle sobre os preços.

A queda no valor do diesel vendido nas refinarias não deve ser acompanhada na bomba na mesma proporção, pois há outros elementos na composição de preços dos combustíveis, como lucro da distribuidora e impostos.

Preço nas refinarias

18/06/2022: R$ 5,61

05/08/2022: R$ 5,41

12/08/2022 : R$ 5,19

20/09/2022: R$ 4,89

07/12/2022: R$ 4,49

08/02/2023: R$ 4,10

01/03/2023: R$ 4,02

22/03/2023: R$ 3,84 (amanhã)

Nesta quinta-feira, o barril do tipo Brent era negociado a US$ 75,25, praticamente estável em relação ao valor do dia anterior, após vários dias de queda. O barril do óleo leve americano, o WTI, que é referência nos EUA, era vendido a US$ 69,51, também com estabilidade.

Os preços do petróleo deram um salto com a guerra entre Rússia e Ucrânia em 2022, já que os russos são um importante produtor, mas vêm recuando com dúvidas sobre os rumos da economia global.

Defasagem de apenas 2% no Brasil

Ainda assim, a defasagem do preço do diesel no Brasil em relação ao preço no exterior não tem sido tão alta. Segundo dados da Abicom, que reúne importadores de petróleo e derivados, o preço de venda no Brasil está apenas 2% maior por aqui, considerando os principais polos de produção.

Em nota, a Petrobras disse que "a redução (do diesel) tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da Petrobras frente às principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino".

No último dia 28 de fevereiro, um dia antes da volta parcial dos impostos sobre a gasolina, a estatal anunciou corte nos preços do combustível e no diesel.

Como o diesel é usado no transporte de carga, a queda no preço tende a impactar a economia como um todo, pois o custo do frete é influenciado pelo valor do combustível. O recuo no preço, portanto, tende a puxar a inflação para baixo.

Hoje, o Comitê de Política Monetária (Copom) decide sobre a Selic, a taxa básica de juros, com foco em conter o avanço da inflação neste e no próximo ano.

