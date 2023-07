A- A+

BRASIL Petrobras reduz preço do gás natural para as distribuidoras em 7,1% a partir de agosto Medida afeta gás encanado para residências e GNV. No ano, queda acumulada é de 25%

A Petrobras vai reduzir a partir de agosto o preço do gás natural para as distribuidoras. De acordo com a estatal, haverá queda média de 7,1% em reais por metro cúbico na comparação com o trimestre entre maio e julho. Com isso, o preço do gás natural vendido pela estatal acumulará redução de aproximadamente 25% no ano.

Os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás de acordo com a variação do preço do petróleo e do câmbio. Para o trimestre em referência, entre agosto e outubro, o barril teve queda de 3,8% e o câmbio teve apreciação de 4,8%.

A queda é relacionada ao gás encanado usado em cozinhas e o utilizado por automóveis (GNV). Não faz parte da redução o gás de botijão (GLP).

Em nota, a Petrobras disse que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como por suas margens e pelos tributos federais e estaduais.

“Além disso, as tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas”, destacou a companhia.



Em abril, a estatal havia anunciado queda de 8,1% no preço do gás natural para o período entre maio e julho. Na semana passada, a Petrobras assinou contrato de R$ 56 bilhões com a Comgás para fornecer gás natural por 11 anos a partir do próximo ano.

No início deste mês, a Petrobras baixou o preço da gasolina para as refinarias, quando o preço do litro caiu de R$ 2,66 para R$ 2,52. No ano, a gasolina acumula queda de 18,2% nas refinarias. No caso do diesel, a redução chega a 32,7% desde janeiro.

