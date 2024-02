A- A+

Querosene de avião Petrobras reduz preço do QAV em fevereiro em meio à discussão no governo para socorrer setor aéreo A queda acumulada nos dois primeiros meses deste ano é de 10,2%, segundo a estatal

A Petrobras reduziu a partir desta quinta-feira (1º) em 0,4% o preço médio de venda de Querosene de Aviação (QAV) para as distribuidoras. A queda acumulada nos dois primeiros meses deste ano é de 10,2%. Nos últimos 12 meses, a redução chega a 30,3%.

Semana passada, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o governo prepara medidas para ajudar companhias aéreas, que amargam prejuízos e acumulam dívidas desde a pandemia de Covid-19.

O ministro disse que o governo está desenhando um fundo com aporte entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões. Segundo ele, está sendo desenhada proposta de redução do preço do querosene de aviação.

A variação do QAV vendido pela estatal é atrelado ao preço do dólar e do petróleo no mercado internacional, diferente do que acontece com a gasolina e o diesel.

Segundo a estatal, a Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

"Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento", disse a companhia em nota.

Veja também

RECURSOS Fundo Amazônia tem R$ 3 bilhões para utilizar em novos projetos, afirma BNDES