Petrobras reduz preços de gasolina de novo, um dia após volta de impostos sobre combustíveis

A Petrobras anunciou nova redução no preço da gasolina. O corte será de R$ 0,14 por litro ou queda de 5,3% no preço médio de venda para as distribuidoras. Com a medida, que vale a partir de amanhã, o valor do litro que sai das refinarias da estatal passará a ser de R$ 2,52 por litro.

O anúncio ocorre um dia depois de impostos federais (PIS/Cofins e Cide) voltarem a ser cobrados integralmente, o que elevaria o preço do combustíveis. De acordo com o Ministério da Fazenda, com a volta da cobrança teria impacto de R$ 0,71 por litro de gasolina e R$ 0,24 para o etanol.

Os impostos federais haviam sido zerados no ano passado, numa tentativa do governo de Jair Bolsonaro de reduzir os preços dos combustíveis e aumentar sua popularidade.

No início do ano, o governo Lula editou uma medida provisória prorrogando a desoneração por três meses. Mas determinou que o retorno dos tributos seria feito em duas etapas: metade a partir de 1° de março e metade a partir de 1º de julho.

Além disso, o ICMS da gasolina, que antes variava de estado para estado e era proporcional ao valor, passou a ter alíquota fica. Isso elevou o preço do combustível em alguns estados.

Mas a Petrobras anunciou vários cortes nos preços de venda em suas refinarias neste ano o que reduziram bastante o impacto da alta dos tributos.

"A redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional", diz a empresa em nota.

