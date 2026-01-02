Sex, 02 de Janeiro

REAJUSTE

Petrobras reduz QAV em 9,4% a partir de 1º de janeiro, ou menos R$ 0,34/litro contra dezembro

A queda do QAV acompanha o declínio do preço do petróleo do tipo Brent, que nesta sexta-feira registrava oscilação negativa de 0,56%

Foto: Divulgação

A Petrobras informou que o preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras foi reduzido em 9,4% desde quinta-feira, dia 1º, ou menos R$ 0,34/litro em relação ao preço do mês anterior.

Desde dezembro de 2022, o combustível vendido pela estatal acumula queda de 35,2%, equivalente a um decréscimo de R$ 1,79/litro, disse a Petrobras em nota nesta sexta-feira, 2.

A queda do QAV acompanha o declínio do preço do petróleo do tipo Brent, que nesta sexta-feira registrava oscilação negativa de 0,56%, cotado a US$ 60,31/l, por volta das 11h45.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.


 

