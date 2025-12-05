Petrobras: Refap produz 274,8 mi de litros de diesel S-10, 7% acima de recorde anterior

A- A+

A Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas (RS), encerrou novembro com recorde histórico na produção mensal de diesel S-10. Foram 274,8 milhões de litros, volume 7% superior ao recorde anterior, de 257 milhões de litros, registrado em agosto de 2023, informou a Petrobras nesta sexta-feira, 5.

"A carga produzida no mês seria suficiente para abastecer cerca de 920 mil ônibus urbanos, considerando um tanque médio de 300 litros. As vendas do derivado também seguem em alta, somando 277,2 milhões de litros em novembro", informou a estatal.

Segundo o gerente geral da Refap, Marcus Aurelius Valenti, o resultado reflete a crescente demanda pelo diesel S-10 e a ampliação da oferta de combustíveis mais limpos no País. "A Petrobras vem atuando para elevar a produção de diesel S-10, com novos projetos e maior eficiência no uso dos ativos. Trabalhamos sempre de forma segura e competitiva, atendendo às necessidades do mercado e aos requisitos de qualidade dos derivados", afirma.

O diesel S-10, com teor máximo de 10 partes por milhão de enxofre, é um dos produtos estratégicos da companhia, desenvolvido para motores fabricados a partir de 2012. A Refap tem capacidade de processamento de 35 milhões de litros de petróleo por dia e produz, além do diesel S-10 e S-500, gasolina, QAV-1 (JET), nafta petroquímica, GLP (gás de cozinha), propeno, cimento asfáltico de petróleo (asfalto) e óleo combustível. O diesel S-10, com teor máximo de 10 partes por milhão de enxofre, é um dos produtos estratégicos da companhia, desenvolvido para motores fabricados a partir de 2012. A Refap tem capacidade de processamento de 35 milhões de litros de petróleo por dia e produz, além do diesel S-10 e S-500, gasolina, QAV-1 (JET), nafta petroquímica, GLP (gás de cozinha), propeno, cimento asfáltico de petróleo (asfalto) e óleo combustível.

O novo Plano de Negócios da Petrobras prevê US$ 15,8 bilhões em investimentos no segmento de Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Fertilizantes (RTC) até 2030.



