Petrobras registra lucro líquido de R$ 26,625 bilhões no segundo trimestre

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 26,625 bilhões no terceiro trimestre deste ano. O resultado representa uma queda de 42,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando os ganhos chegaram a R$ 46,09 bilhões.

O resultado veio dentro do esperado pelo mercado, que projetava ganhos entre R$ 23 bilhões e R$ 27 bilhões. Um dos principais fatores que contribuíram para o resultado foi a queda da cotação internacional do petróleo em relação ao terceiro trimestre de 2022.

Produção sobe 9%

Na semana passada, ao divulgar seu relatório operacional, Petrobras anunciou que registrou alta de 9% na produção no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 2,53 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) entre julho e setembro (volume comercial). A estatal destacou o avanço de 9,6% no pré-sal (1,872 milhão de barris de petróleo) e de 29,2% no pós-sal (412 mil barris).

O fator de utilização das refinarias atingiu 96%, o maior resultado trimestral desde 2014. A venda de derivados no mercado teve alta de 1,3% na comparação anual. Diesel avançou 2,2%, assim como gasolina (+2,7%) e querosene de aviação, o QAV (+6,1%).

"Vale destacar que nos nove primeiros meses do ano, as vendas de gasolina foram as maiores dos últimos seis anos para esse período, mesmo com o desinvestimento de algumas refinarias", disse a estatal em comunicado. A produção de gasolina no terceiro trimestre chegou no maior patamar desde 2013, e a produção de diesel atingiu maior nível desde 2015.

Entre julho e setembro, as exportações aumentaram 55,9% em relação ao mesmo período do ano passado, em função da maior produção de petróleo. A China respondeu por 40% do total.

