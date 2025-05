Petrobras retoma perfuração de poços na Bahia

A- A+

A Petrobras comunicou no final de semana que retomou as perfurações de poços na Bahia, no campo de Taquipe, em São Sebastião do Passé, a cerda de 80 km de Salvador (BA). A última perfuração no local tinha ocorrido há seis anos.

Os novos poços a serem perfurados estão espalhados pelas cidades de Alagoinhas, Entre Rios, Esplanada, Cardeal da Silva, Araçás, Catu, Candeias e São Sebastião do Passé.



A Petrobras produz 17 mil barris de óleo por dia na Bahia, em 20 concessões e cerca de 2 mil poços terrestres, além da plataforma de Manati (que produz gás), na Bacia de Camamu, em Valença.

Conforme previsto no seu Plano Estratégico 2025-29, a Petrobras estima perfurar mais 100 poços na Bahia nos próximos cinco anos, aumentando a produção atual.



