Petrobras Petrobras: saiba como vai ser o PDV para funcionários aposentados Programa será apreciado pelo Conselho de Administração da estatal na próxima semana

A Petrobras prepara um Programa de Demissão Voluntária (PDV) para funcionários já aposentados que continuam trabalhando na empresa.

Em 2024, último dado disponível da estatal, o número de empregados com 20 anos ou mais de serviço representavam 23% do total de trabalhadores, maior percentual desde 2020.

A informação foi adiantada pelo colunista Lauro Jardim em seu blog no jornal O Globo. O programa já foi aprovado pela diretoria executiva e só deve ser apreciado pelo Conselho de Administração no dia 31 deste mês.

O PDV tende a ser aprovado pelo Conselho, assegurou uma das fontes ouvidas pelo Globo, mas pegou parte do alto escalão de surpresa, pois não era esperado esse tipo de programa no momento atual.

O plano veio a público dias depois de a Petrobras conseguir o aval para perfurar o primeiro poço na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial.

Procurada, a estatal disse que sempre avalia na estratégia de gestão do seu efetivo as necessidades de ingressos e desligamentos, inclusive por meio de planos para incentivo à aposentadoria.

"Qualquer decisão a esse respeito será aprovada nas respectivas instâncias decisórias da companhia e devidamente informada à força de trabalho", informou a estatal.

A Petrobras tem 41.778 empregados. Desse total, 17.199 estão na área de Exploração & Produção, seguido de Refino e transporte, com 9.186. Em 2022, a estatal tinha 38.682 funcionários, número que subiu para 40.213 em 2023.

Além das novas contratações nos últimos anos, o quadro de empregados foi impactado pela demissão de empregados inscritos em PDV que foram introduzidos ao longo de 2019. Em 2024, 141 empregados deixaram a empresa por meio do Programa de Aposentadoria Incentivada.

No total, 444 empregados saíram da estatal em 2024, dos quais 333 foram desligamentos voluntários (inclui PDVs e outros tipos de desligamentos).

Segundo uma fonte, será oferecido um prêmio para sair da empresa. Os detalhes serão debatidos ao longo da próxima semana, segundo fontes ouvidas pelo GLOBO.

Rotatividade da Petrobras:

Desligamentos:

2020: 4.980

2021: 2.847

2022: 756

2023: 744

2024: 444

Contrações

2020: 73

2021: 90

2022: 735

2023: 2.275

2024: 2.009

