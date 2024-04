A- A+

negócios Petrobras: saiba quem são os cotados para substituir Jean Paul Prates no comando da estatal Além de Aloizio Mercadante, atual presidente do BNDES, três nomes são cogitados para assumir petrolífera caso seu atual CEO deixe o cargo

Cresceu, nos últimos dias, a pressão no governo Lula para substituir o comando da Petrobras. Sob fogo amigo dos ministérios de Minas e Energia e Casa Civil, o atual presidente da estatal, Jean Paul Prates, tentará obter o respaldo do presidente para se manter no cargo e deve ter uma reunião com Lula nos próximos dias.

O estopim da crise atual foi a decisão do Conselho de Administração da estatal de não distribuir dividendos extras (parcela do lucro destinada aos acionistas) de R$ 43,9 bilhões. Prates defendia a destinação de metade desses recursos e, após a decisão do conselho, as ações da estatal tiveram forte queda na Bolsa.

O atual presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, já teria sido sondado para o cargo por auxiliares do presidente Lula. Mas outros nomes são citados nos bastidores. Veja, abaixo, o perfil de cada um:

Aloizio Mercadante

Quadro histórico e um dos fundadores do PT, o ex-senador paulista é um nome próximo do presidente Lula. Mercadante foi ministro da Casa Civil e da Educação no governo Dilma. Depois, presidiu a Fundação Perseu Abramo, de discussões de políticas públicas, vinculada ao PT.

Assumiu a presidência do BNDES no início de 2023, quando começou o terceiro mandato do presidente Lula.

Magda Chambriard

Foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre 2012 e 2016. Antes de ingressar na ANP, foi funcionária de carreira da Petrobras, onde trabalhou por 22 anos. Engenheira, atua como consultora na área de energia e petróleo.

Clarice Coppetti

Diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, é apontada como uma possível solução caseira. Funcionária de carreira da Caixa Econômica Federal, foi vice-presidnete de Tecnologia e Informação do banco.

Bruno Moretti

Secretário de Análise Governamental (SAG) da Casa Civil, é um nome ligado ao ministro Rui Costa. Servidor de carreira do Ministério do Planejamento, é membro do Conselho de Administração da Petrobras, indicado pela União.

